MTG'li gençler Mert ve Gazi Samsunspor'da

Mağusa Türk Gücü U20 takımında forma giyen iki başarılı genç isim Mert Olgun Sezer ve Gazi Çıra yollarına Samsunspor'da devam edecek.

Mağusa Türk Gücü öz kaynağının çeşitli yaş gruplarında eğitim alan 2005 doğumlu Mert ve Gazi, Namık Kemal Lisesi'nin Türkiye şampiyonasındaki müsabakalarında performanslarıyla Samsun'a davet almışlardı.

Temsilcimiz Mete Adanır'ın Samsunspor forması giydiği dönemde 1989 yılında takım otobüsünün kaza yapmasıyla hayata gözlerini yummasından 33 yıl sonra iki gencimizle kırmızı beyazlı formayı giyme konusunda anlaşmaya varıldı.

Mağusa Türk Gücü Kulübünden yapılan açıklamada, " Mert Olgun Sezer ve Gazi Çıra futbol hayatlarına Türkiye futbolunun köklü kulüplerinden Samsunspor'da devam edecek . Öz kaynağımız bize ve Kıbrıs futboluna gurur vermeye devam etmektedir. Umarız ki kulübümüzü oralarda iyi bir şekilde temsil edip Kıbrıs futbolunun birer temsilcisi olurlar. İki genç oyuncumuza futbol hayatlarında başarılar dileriz, onları yakından takip etmeye devam edeceğiz"denildi.

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11/03/2022 16:26