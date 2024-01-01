MTG'li Doukara Afrika Uluslar Kupası'nda Forma Giyecek

Mağusa Türk Gücü'nün bu sezon kadrosuna kattığı Moritanyalı Souleymane Doukara, Afrika Uluslar Kupası'nda forma giyecek.

Geçmiş sezonlarda Türkiye Süper Ligi'nde de ter döken Doukara sarı yeşilli formayla ligin ilk yarısında 12 gol kaydetti.

Tarihinde ikinci kez Afrika Uluslar Kupası'na katılmaya hak kazanan Moritanya Milli Takımı'nın Fransa'daki kampına dahil olan 32 yaşındaki santrafor geçtiğimiz hafta başında ülkemizden ayrıldığı için MTG'nin sahasında mağlup olduğu Yenicami maçı kadrosunda yer almamıştı.

13 Ocak ile 11 Şubat tarihleri arasında Fildişi Sahili'nde organize edilecek 2024 Afrika Uluslar Kupası'nda Moritanya D Grubunda 16 Ocak'ta Burkina Faso, 20 Ocak'ta Angola ve 23 Ocak'ta Cezayir ile karşı karşıya gelecek.

Moritanya grubunda ilk iki sırada yer alırsa ikinci tura yükselecek ve takımının ikinci yarıdaki ilk maçlarında forma giyemeyecek.

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