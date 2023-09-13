MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu
Müzik dünyasının en iyilerinin seçildiği MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu. "Yılın Sanatçısı" kategorisinde sadece kadınların mücadele ettiği gecede Taylor Swift 8 dalda aday gösterilerek 2 ödül birden aldı.
13/09/2023
Müzik dünyasının en iyilerinin seçildiği ve her yıl ünlü isimlerin sahne şovlarıyla geceye damga vurduğu MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu. ABD'nin New Jersey eyaletinde bulunan Prudential Center'da düzenlenen törende Taylor Swift, 8 adaylık ile ilk sırada yer aldı.
KATEGORİDE SADECE KADINLAR VARDI
Prudential Center'da gerçekleşen ödül töreninde "Yılın Sanatçısı" kategorisinde ilk kez yalnızca kadınlar aday gösterildi. Bu yılın en çok adaylık kazanan isimleri arasında çoğunlukla Doja Cat, Kim Petras, Miley Cyrus, Nicki Minaj, Olivia Rodrigo ve Shakira gibi kadın şarkıcılar öne çıktı. Gecede Taylor Swift hem "Yılın Şarkısı" ödülünü hem de "En İyi Pop Müzik Klibi" ödülünü aldı.
İşte 2023 MTV Video Müzik Ödüllerini kazanan isimler:
YILIN ŞARKISI
Taylor Swift - Anti-Hero
EN İYİ POP MÜZİK KLİBİ
Taylor Swift – 'Anti-Hero'
EN İYİ K-POP
Stray Kids – S-Class
VIDEO FOR GOOD
Dove Cameron - Breakfast
MICHAEL JACKSON VIDEO VANGUARD (ÖNCÜ) ÖDÜLÜ
Shakira - Sanatçı bu ödülü alan ilk Güney Amerikalı sanatçı oldu.
EN İYİ LATİN
Anitta - Funk Rave
EN İYİ HİP-HOP
Nicki Minaj – Super Freaky Girl
KÜRESEL İKON ÖDÜLÜ
Puff Daddy
EN İYİ İŞ BİRLİĞİ
KAROL G, Shakira – TQG
EN İYİ YENİ SANATÇI
Ice Spice
EN İYİ AFROBEATS ÖDÜLÜ
Rema & Selena Gomez – Calm Down Fotoğraflar: Reuters