Muazzez Ersoy filtrenin dozunu kaçırınca İzel’i harcadı

64 yaşındaki Muazzez Ersoy sosyal medya hesabından İbrahim Tatlıses, Ercan Saatçi, İzel, Çelik, Kutsi, Zara gibi usta isimlerle uçakta çektirdiği fotoğrafı paylaştı. Fotoğrafta Ersoy çok genç görünürken, arka koltukta oturan İzel ise birçok kişinin dikkatini çekti.

Filtrenin ayarını bir hayli kaçırın Muazzez Ersoy alay konusu oldu ve “İzel’i de filtreleseydin” gibi yorumlar yapıldı.

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04/01/2023 09:35