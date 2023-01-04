Muazzez Ersoy filtrenin dozunu kaçırınca İzel’i harcadı

Muazzez Ersoy, birçok ünlü şarkıcıyla beraber çekildiği fotoğrafta filtrenin ayarını kaçırınca sosyal medyanın diline düştü. Yüzüne filtre uygulayan Ersoy'a, "İzel'i yaktın" yorumları yapıldı.

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04/01/2023

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Muazzez Ersoy filtrenin dozunu kaçırınca İzel’i harcadı

64 yaşındaki Muazzez Ersoy sosyal medya hesabından İbrahim Tatlıses, Ercan Saatçi, İzel, Çelik, Kutsi, Zara gibi usta isimlerle uçakta çektirdiği fotoğrafı paylaştı. Fotoğrafta Ersoy çok genç görünürken, arka koltukta oturan İzel ise birçok kişinin dikkatini çekti.

Filtrenin ayarını bir hayli kaçırın Muazzez Ersoy alay konusu oldu ve “İzel’i de filtreleseydin” gibi yorumlar yapıldı.

04/01/2023 09:35
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TAGS: Muazzez Ersoy
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