Muazzez Gazihan, GENÇ TV'deki Görevinden İstifa Etti

Gazeteci ve TV programı sunucusu Muazzez Gazihan, GENÇ TV'de uzun zamandır sürdürdüğü yayıncılık görevinden istifa ettiğini duyurdu. Gazihan, istifasının sebebini kanalın yeni yapılanması ve yeni yönetime dahil olan kişilerle yaşadığı fikir ayrılıkları olarak açıkladı.

Gazihan'ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

O kadar çok telefon ve mesaj alıyorum ki yazma gereği duydum. Uzun yıllardır yayıncılık hayatımı sürdürdüğüm GENÇ TV’den istifa ettiğimi bir kez daha yinelemek istiyorum.

Temiz, dürüst, etik kurallara bağlı ve mücadeleci bir çizgide sürdürdüğüm görevimden, kanalın yeni yapılanması ve yeni yönetime dahil olan kişilerle fikir ayrılıkları yaşamam nedeniyle ayrılıyorum.

Emeğe ve insana saygılı, toplumsal olaylara duyarlı gazetecilik yapan gazetecilere her zaman saygım vardır. Ama ne yazık ki bu çizgiden uzak olan kişilere de bu dönemde şahitlik etmiş oldum ve bu nedenlerden dolayı da büyük bir özveri ve itinayla sürdürdüğüm bu zor görevi bırakmak zorunda kaldım. Böylelikle bu süreci bu adreste tamamladık.

Tüm çalışma arkadaşlarıma ve bugüne kadar bana güvenen inanan izleyen tüm izleyicilerimle teşekkür etmek isterim.

Bu sizlere bir veda değildir, halkın sesini daha çok haykıracağım günler,daha aktif ve size daha yakın olacağım günlerin başlangıcıdır.

Çok yakında farklı mecralarda sizlerle olmak dileğiyle…"