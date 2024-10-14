Muazzez Gazihan ile Siyasi Gündem 21 Ekim’de Haber Kıbrıs’ta Başlıyor
14/10/2024
Deneyimli gazeteci Muazzez Gazihan, 21 Ekim'den itibaren haftaiçi her gün saat 14.00'te Haber Kıbrıs ekranlarında izleyicilerle buluşacak.
Gazihan’ın sunumuyla ekrana gelecek programda, Kıbrıs’taki siyasi gelişmeler detaylı bir şekilde ele alınacak. Ülke gündemini belirleyen konuların derinlemesine analiz edileceği program, Gazihan’ın deneyimli bakış açısıyla izleyicilere doğru ve tarafsız bilgi sunmayı hedefliyor.
14/10/2024 09:39