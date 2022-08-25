Mücadele yıllarında dikilen ilk Türk bayrağı Dr. Fazıl Küçük Müzesi’ne hediye ediliyor

Amber İbrahimoğlu, İngiliz sömürge idaresinin bayrak kullanılmasını yasakladığı dönemde evde diktiği ilk Türk bayrağını Dr. Fazıl Küçük Müzesi’ne hediye edecek.

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25/08/2022

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Mücadele yıllarında dikilen ilk Türk bayrağı Dr. Fazıl Küçük Müzesi’ne hediye ediliyor

Amber İbrahimoğlu, İngiliz sömürge idaresinin bayrak kullanılmasını yasakladığı dönemde evde diktiği ilk Türk bayrağını Dr. Fazıl Küçük Müzesi’ne hediye edecek.  

Dr. Fazıl Küçük Vakfı’ndan yapılan açıklamaya göre, bayrak teslimi yarın saat 10.00’da Dr. Fazıl Küçük Müzesi’nde olacak.

Amber İbrahimoğlu’nun özgürlük ve mücadele yıllarında evde diktiği Türk bayrağını teslimine, Dr. Fazıl Küçük Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Küçük ve vakıf yönetim kurulu üyeleri de katılacak.

Amber İbrahimoğlu’nun evinde diktiği ve bütün mitinglerde taşıdığı bahse konu bayrak, tesliminin ardından Dr. Fazıl Küçük Müzesi’nde sergilenecek.

25/08/2022 13:17
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TAGS: kıbrıs, kktc, dr fazıl
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