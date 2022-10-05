“Mücadelemiz net, gizli bir ajandamız ya da B planımız yoktur”

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Halkın Partisi Girne Milletvekili Jale Refik Rogers, bir süreden bu yana hükümete destek vermek için gizli pazarlık yaptıklarına yönelik kamuoyunda oluşturulan algıya sert tepki göstererek, “Halkın Partisi Milletvekili olarak parlamento içerisinde etkin muhalefet görevini yürütüyoruz” dedi.

Rogers, dedikoduların maksatlı olduğunu, bir algı yaratılmaya çalışıldığını, bununla kişilik katliamına dönüştüğünü belirtti.

Rogers, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bir süredir bu, bizi de rahatız ediyor. Sandıktan HP Milletvekili olarak çıktık. Şu anda parlamento içerisinde halkın bize verdiği yetkiyle HP Milletvekili olarak yolumuza devam ediyoruz. Umarım bu dedikoduların kaynağı, birlikte yol arkadaşlığı yaptıklarımız değildir. Bizi en iyi onlar tanıyor. Mahkeme kararıyla HP üyesi olarak yolumuza devam ediyoruz. Bunun dışında bir amacımız ya da farklı bir planımız yoktur. Kişilik katliamı girişimlerine karşı, sabırla ve dik durmaya devam ederek, ülkemiz ve halkımız adına muhalif duruşumuz devam edecek. Herkes rahat olsun. Gizli bir ajandamız ya da B planımız yoktur”

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05/10/2022 17:20