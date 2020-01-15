Mücahide Aysel Dizliklioğlu Yaşamını Yitirdi

Arpalık direnişi ve Arpalık göçünün sembolleşmiş isimlerinden olan Aysel Dizliklioğlu, hayatını kaybetti.

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15/01/2020
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Mücahide Aysel Dizliklioğlu Yaşamını Yitirdi

Arpalık direnişi ve Arpalık göçünün sembolleşmiş isimlerinden olan Aysel Dizliklioğlu, bu sabah vefat etti.
Arpalık direnişi sırasında köyünü savunmak için mücahit arkadaşları ile silah kuşanarak görev alan mücahide Aysel Dizliklioğlu, yarın öğle namazını müteakip Lefkoşa’da mezarlığında askeri törenle toprağa verilecek.

Taşkınköy Muhtarı Derviş Dizliklioğlu’nun eşi olan Aysel Dizliklioğlu, 3 çocuk annesi ve 5 torun sahibiydi. (BRT)

15/01/2020 13:30
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