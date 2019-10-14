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Mücahit Komutanları Derneği’nden Açıklama

Mücahit Komutanları Derneği, Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin güney- doğu sınırında terör devleti kurmaya çalışan ve 30 yıldır devam eden terörist saldırılarda binlerce asker-polis, masum sivilleri katleden ve şer güçler tarafından desteklenen terör odaklarına son vermek için başlatılan “Barış Pınarı Harekatı”nı, gönülden desteklediğini kaydetti.

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14/10/2019

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Mücahit Komutanları Derneği’nden Açıklama

Dernekten yapılan açıklamada, “kahraman ordumuza başarılar diliyoruz” denildi. 
Dernek Başkanı Gözkamaş Ergüneş, açıklamasında ayrıca, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı da eleştirdi.
Akıncı’nın “Kıbrıs Türk toplumunun büyük bir çoğunluğunun görüşlerini yansıtmadığını”, Cumhurbaşkanlığı makamı ile bağdaşmayan talihsiz açıklama yaptığını iddia eden Ergüneş,  Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı kınadıklarını kaydetti. 

14/10/2019 15:34
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TAGS: mücahit komutanları derneği, haber kıbrıs, Gözkamaş Ergüneş,
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HK KIBRIS

Din Gör Sen, Cumhurbaşkanı Akıncı’yı Barış Pınarı Harekâtına Yönelik Sözleri Nedeniyle Eleştirdi

HK KIBRIS

Din Görevliler Sendikası Başkanı Süleyman Çakır, seçimle göreve gelen Cumhurbaşkanının, seçildikten sonra tüm ülkenin cumhurbaşkanı olduğunu, eylem ve söylemlerinin sadece kendisine oy verenleri değil, herkesi temsilen yapılmış kabul edildiğini belirterek, aksi bir durumun toplumun o makama saygısını ve güvenini yitirmesine, şüpheyle bakmasına yol açıp Kıbrıs Türkünün birlik ruhunu zayıflatacağını kaydetti.
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