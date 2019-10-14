Mücahit Komutanları Derneği’nden Açıklama

Dernekten yapılan açıklamada, “kahraman ordumuza başarılar diliyoruz” denildi.

Dernek Başkanı Gözkamaş Ergüneş, açıklamasında ayrıca, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı da eleştirdi.

Akıncı’nın “Kıbrıs Türk toplumunun büyük bir çoğunluğunun görüşlerini yansıtmadığını”, Cumhurbaşkanlığı makamı ile bağdaşmayan talihsiz açıklama yaptığını iddia eden Ergüneş, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı kınadıklarını kaydetti.

14/10/2019 15:34