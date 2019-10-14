Mücahit Komutanları Derneği’nden Açıklama
Mücahit Komutanları Derneği, Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin güney- doğu sınırında terör devleti kurmaya çalışan ve 30 yıldır devam eden terörist saldırılarda binlerce asker-polis, masum sivilleri katleden ve şer güçler tarafından desteklenen terör odaklarına son vermek için başlatılan “Barış Pınarı Harekatı”nı, gönülden desteklediğini kaydetti.
14/10/2019
|
|
Dernekten yapılan açıklamada, “kahraman ordumuza başarılar diliyoruz” denildi.
Dernek Başkanı Gözkamaş Ergüneş, açıklamasında ayrıca, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı da eleştirdi.
Akıncı’nın “Kıbrıs Türk toplumunun büyük bir çoğunluğunun görüşlerini yansıtmadığını”, Cumhurbaşkanlığı makamı ile bağdaşmayan talihsiz açıklama yaptığını iddia eden Ergüneş, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı kınadıklarını kaydetti.