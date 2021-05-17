Mücahitler Bandosu kurucusu Zeki Taner anıldı

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17/05/2021

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Mücahitler Bandosu kurucusu Zeki Taner anıldı

 Mücahitler Bandosu’nun kurucusu merhum Zeki Taner ölüm yıl dönümünde düzenlenen etkinlikle anıldı.

Güvenlik Kuvvetleri Bando Komutanlığı tarafından Dikmen’de düzenlenen anma etkinliğine merhum Zeki Taner’in ailesi, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, üst düzey askeri yetkililer de katıldı.

Dikmen’de Güvenlik Kuvvetleri Bando Komutanlığı’nda salgın önlemleri çerçevesinde düzenlenen etkinlik saat 18.00’da başladı.

Anma programında merhum Zeki Taner’in oğlu Yılmaz Taner ve torunu piyanist Rüya Taner de yer aldı.

Programda Zeki Taner'in anısına bando konseri ve Rüya Taner tarafından mini piyano resitali verildi.

17/05/2021 20:37
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TAGS: Mücahitler Bandosu, Zeki Taner
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