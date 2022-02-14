Mücahitler Derneği, Rıza Vuruşkan’ı ölüm yıldönümü nedeniyle andı

Kıbıs TMT Mücahitler Derneği Genel Başkanı Yılmaz Bora, ölümünün 43’üncü yıldönümünde Türk Mukavemet Teşkilatı’nın (TMT) Bayraktarı Rıza Vuruşkan’ı andı.

Bora, mesajında, “15 Şubat 2022 Türk Mukavemet Teşkilatı’nın efsanevi Bayraktarı Rıza Vuruşkan’ın ölümünün 43’üncü yıldönümüdür. Değerli Bayraktarımızı bu yıldönümünde sevgi, saygı ve şükranla anıyoruz” ifadelerini kullandı.

Rıza Vuruşkan’ın TMT direnişindeki önemine değinerek, Kıbrıs Türk halkının adadaki varlığını korumak ve ENOSİS’i önlemek amacıyla çeşitli örgütlenme ve direniş hareketleri içerisine girdiğini kaydeden Bora, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kanatları altına alınmış olan TMT’nin adadaki tüm Türk yerleşim birimlerinde örgütlenerek EOKA’ya karşı mücadele ettiğini belirtti.

Merhum Yarbay Rıza Vuruşkan’ı “TMT’nin temel taşı” olarak niteleyen Bora, şöyle devam etti:

“Rıza Vuruşkan, 1958 yılında Ali Conan kod adı ile Kıbrıs’a gelerek İş Bankası müfettişi olarak göreve başlamıştı. TMT’nin Ada çapında örgütlenmesi, eğitilmesi ve silahlanmasını sağladı. En zor koşullarda ve tehlikeli görevlerin ifasında bizzat hazır bulunmuş, inançlı bir komutandı. Bu inancı sayesinde emekli olmasına karşın gönüllü olarak 1964 Erenköy savaşları esnasında da hazır bulunmuş ve oradaki direnişin başarılı olmasında büyük katkıları olmuştur”

Bora, pandemi koşulları nedeniyle anma töreni düzenleyememekten duyduğu üzüntüyü de dile getirdi.

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14/02/2022 14:41