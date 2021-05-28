Mucize Doktor bitti, Hayal Köseoğlu soluğu tatilde aldı!

Fox ekranlarının sevilen dizisi Mucize Doktor final bölümü ile ekranlara geldi. Dizinin güzel oyuncuları Hazal Türesan, Merve Bulut, Hayal Köseoğlu ve Sinem Ünsal final bölümünün ardından hep birlikte tatile gitti.

Mucize Doktor'un Açelya'sı Hayal Köseoğlu finalin ardından bikinili bir pozunu paylaştı. Güzel oyuncu tüm sezonun yorgunluğunu deniz ve güneş keyfi yaparak atıyor.

Ünlü oyuncu bikilini pozlarını "Yaşasın kusurlar, yaşasın gamzeler, yaşasın kadın bedeni!" notuyla paylaştı.

Köseoğlu ayrıca bir veda notu da yayınladı. Hayal Köseoğlu notunda şunları yazdı:

Açicim, bugün biraz duygulu bir günümüz. Vedalaşıyoruz. Bu işin bana kattığı tüm güzel insanlara, tüm kahkahalara, tüm deneyimlere sonsuz teşekkürler. Beraber bir pandemi bile geçirdik.

İki sene boyunca acısıyla/tatlısıyla hayatıma ortak olan iş arkadaşlarım, dostlarım; iyi ki değdiniz hayatıma. Ekrandan iki sene boyunca, bu özel deneyime ortak olan değerli seyircilerimize de; elveda.

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28/05/2021 18:11