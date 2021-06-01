'Mucize Doktor'un oyuncuları kız kıza tatilde

'Mucize Doktor'un final yapmasıyla birlikte dizi oyuncuları Sinem Ünsal, Hayal Köseoğlu, Hazal Türesan ve Merve Bulut kız kıza tatile çıktı. “Yaşasın kusurlar” diyerek paylaşım yapan Köseoğlu'nun havlusunu beline bağlamış olması dikkat çekti.

Torba'daki bir otelde görüntülenen 'Mucize Doktor'un oyuncuları Sinem Ünsal, Hayal Köseoğlu, Hazal Türesan ve Merve Bulut, şezlongta sohbet etti. Havanın kapalı olmasından dolayı denize girmeyi tercih etmeyen güzellerin neşeli halleri dikkat çekti. Geçtiğimiz yaz aldığı kilolar yüzünden sık sık gündeme gelen Hayal Köseoğlu, “Yaşasın kusurlar, yaşasın gamzeler, yaşasın kadın bedeni” notunu yazmıştı.

'YAŞASIN KUSURLAR'

Tatilden bikinili pozlarını 730 bin takipçili sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmeyen 29 yaşındaki güzel, "Yaşasın kusurlar, yaşasın gamzeler, yaşasın kadın bedeni" notunu düşmüştü.

'VARIŞ NOKTASINA ULAŞILDI'

Hayal Köseoğlu, Instagram'ın hikaye bölümünden yayınladığı bikinili fotoğrafına ise dalga emojisiyle birlikte "Varış noktasına ulaşıldı" mesajını yazmıştı.

Takipçilerinden yaklaşık 30 binden fazla beğeni alan oyuncuya, rol arkadaşı Merve Bulut'tan "Dünya güzelisin her şeyinle, her zaman" mesajı geldi.

Övgü dolu yorumlar alan Hayal Köseoğlu'na, bir diğer oyuncu Dilara Aksüyek de alev emojisi ve "Vuhuuu" mesajıyla beğenisini gösterdi

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01/06/2021 18:16