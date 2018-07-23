Mucizevi yaz meyveleri; üzüm ve incir

Üzüm içerdiği antioksidan flavonoid bileşenleri ile güçlü bir antioksidandır. Yapılan birçok çalışmada üzümün güçlü antioksidan aktivite gösterdiği; kanın pıhtılaşması ve LDL oksidasyonunu önlediği görülmüştür. Bu özelliği ile kalp damar hastalıklarına karşı koruyucu bir özelliği bulunmaktadır. Üzüm yüksek miktarda su ve lif içerir; bu özelliği ile karaciğerin ve bağırsağın temizlenmesine yardımcı olur. Siyah üzüm, iltihap önleyici Quercetin içeriği ile dolaşım sisteminin düzenli çalışmasını sağlar ve sindirim sistemini destekler.

Etki mekanizmaları

•Güçlü antioksidan aktivite gösterme

•Antimikrobiyal etki

•Tümör oluşumu ve gelişimini engelleme

•LDL oksidasyonunu inhibe etme

•Anti-inflamatuvar etki

•Anti- hipertansif etki

•Anti- diyabetik etki

Üzüm kurutulup kuru meyve olarak da tüketilebilir. Kuru meyvelerin içerisinde en iyi besin özelliklerine sahip olan kuru üzüm, lif ve mineral bakımından zengindir. Özellikle demir, potasyum, selenyum, çinko açısından zengindir. İçerdiği demir ile özellikle kadınların en büyük problemlerinden biri olan kansızlığın tedavisinde besin desteği olarak kullanılabilir. İçerdiği çinko ve selenyum ile cilt kırışıklıklarını engelleme, yaşlanmaya karşı etkili ve saç, deri, tırnakların daha sağlıklı gelişmesine yardımcıdır.

İncir kabızlığı önlüyor

İncir ise birçok hastalığa ve olumsuzluğa karşı önlem niteliği taşıyan bir meyve. Hem kuru hem de taze olarak tüketilebilen ve dutgiller familyasında yer alan bir meyvedir.

Taze incirin 100 gramında 63 kilokalori enerji bulunurken, 100 gram kuru incirde 284 kilokalori bulunmaktadır. İncir A, B1, B2, C vitaminleri ile kalsiyum, demir, fosfor, manganez, sodyum ve potasyumdan zengin bir meyvedir. 2 Adet taze incir kalsiyum içeriği açısından 1 bardak süte eşdeğerdir. Bu nedenle özellikle gelişme çağındaki çocuklar, hamile ve emziren kadınlar ile menapoz sonrası kadınlar için son derece önemli bir meyvedir. Aynı zamanda süt alerjisi olan bireyler için de kalsiyum kaynağı olarak çok güzel bir alternatiftir.

İncir, yüksek oranda posa içeren bir meyvedir. Hem çözünebilen hem de çözünemeyen posayı bir arada bulundurur. Yüksek lif oranı sayesinde kabızlığı önler. Bunun yanı sıra öksürük, bronşit ve astım gibi rahatsızlıklara da iyi gelir. Aynı zamanda hastalıklardaki kilo kayıplarının, iyileşme dönemlerinde telafi edilmesine destek olabilir. İncir, B1, B2 vitaminleri ile folik asit kaynağı olarak da zengin bir kaynaktır. B vitaminleri karbonhidrat, protein ve yağ metabolizmalarında yardımcı etken olarak görev alırlar. Bu nedenle metabolizmanın sağlıklı işleyebilmesi için B vitamini çeşitlerinden yeterli oranda alınmalıdır.

Yaşlanmaya karşı incir tüketin

Yaşlanmak istemiyorsanız düzenli olarak incir tüketmeye özen gösterin. İncir aynı zamanda yüksek oranda anti oksidan içeren bir meyvedir. Yüksek oranda karoten, lutein ve tannen içermektedir. Bu sayede yaşlanmanın vücuttaki etkilerini geciktirmeye yardımcı olur. Yüksek oranda pektin enzimi içermesi nedeniyle incir, kolesterolün düşürülmesinde de etkin bir maddedir. Bu nedenle günde 2 adet incir tüketimi kolesterolün düşürülmesine önemli fayda sağlar. İncir potasyumdan zengin bir meyvedir, bu özelliğinden ötürü de tansiyonu düzenlemede oldukça faydalıdır. Bir başka deyişle hipertansiyonu kontrol eden bir meyve olduğu da söylenebilir. Demir yetersizliği olanların da inciri günlük beslenmelerine ilave etmeleri gerekir. Yüksek oranda demir içeriğinin yanı sıra C vitamini de içeriyor olması, incirdeki demirin emilimini olumlu yönde etkilemektedir. Böylece yüksek emilim oranına sahip bir demir kaynağı olmaktadır.

Tüm bunların yanı sıra incir ve üzümde, diğer meyveler gibi karbonhidrat ve şeker oranı da yüksektir. Bu nedenle diyabetli bireylerin tüketimlerinde dikkatli olmaları gerekmektedir. Özellikle incirin fazla tüketiminde bağırsak hareketlerinin artacağı da unutulmamalıdır.

Sağlıklı beslenin, sağlıklı yaşayın.