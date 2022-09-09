Mudra Yoga’dan 3. Yıl etkinliği

Etkinlik bugün düzenleniyor.

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09/09/2022

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Mudra Yoga’dan 3. Yıl etkinliği

Mine Şüküroğlu'nun sahibi olduğu Mudra Yoga, kuruluşunun üçüncü yılı sebebiyle kutlama etkinlikleri yapıyor. Bu etkinlikler çerçevesinden bir çok eğitmen eşliğinde, atölye ve yoga seansı yapılacak.

Yine kutlama etkinlikleri çerçevesinde katılımcılara birlikte eğlence düzenlenecek. Etkinlik bugün düzenleniyor. Mudra Yoga Stüdyo Sahibi Mine Şüküroğlu 3'üncü yılı kutluyor olmanın gurur ve sevincini yaşadığını söyledi. Gün içinde yapacakları etkinliklerle katılım çağrısı yapan Mine Şüküroğlu stüdyo olarak üç yılda önemli mesafeler kat ettiklerini belirtti. Şüküroğlu, yogayı seven ve yoga ile tanışmak isteyen herkesi Mudra  Yoga 3'üncü yıl kutlamalarına davet etti.

 

09/09/2022 11:19
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TAGS: Mine Şüküroğlu, Mudra, Yoga, 3. Yıl, etkinlik, mine şüküroğlu,
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