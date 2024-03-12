Müdür ve Müdür Muavinliği sınavı öncesi ''Sahte Diploma'' Endişesi

Yaklaşık 10 gün sonra gerçekleştirilecek olan Eğitim Bakanlığı Müdür ve Müdür Muavinliği sınavı öncesinde, katılımcıların sahte diplomalarının varlığına ilişkin endişeler giderek artıyor. Bu endişeler, sınav sonuçlarının güvenilirliğini ve adil bir değerlendirme sürecini tehdit ediyor.

Genel Orta Eğitim Dairesi'ne bağlı bazı öğretmenler, yükselme sınavlarına katılacak olan ve Kıbrıs Sağlık ve Toplum bilimleri Üniversitesi diplomasına sahip adayların sınava girmeden önce araştırılmasını talep etti.

Söz konusu sınavda katılımcıların yüksek lisans veya doktora diplomalarının doğrudan etkisi bulunması, sahte diplomaların ortaya çıkması durumunda ciddi sonuçlar doğurabilir. Ancak, detaylı bir araştırma yapılmadan ve kamuoyuna tatmin edici bir açıklama yapılmadan sınavın gerçekleştirilmesi, bu endişeleri artırıyor.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya üzerinden açıklama yapan Ktoeos Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Güneyli şunları söyledi;

Yaklaşık 10 gün sonra , Eğitim Bakanlığı müdür ve müdür muavinliği sınavları yapılacakken; bu sınavın sonucuna, katılımcıların yüksek lisans veya doktora diplomaları doğrudan etki edeceğinden, detaylı bir araştırma yapılıp, kamuoyuna yönelik tatminkar bir açıklama yapılmazsa , bunun olumsuz sonuçlarından herkes sorumlu olacaktır. Belki de bu ortamda, sağlıklı bir sonuca ulaşıncaya kadar, sınav tarihin ötelenmesi bile gerekmektedir.