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Mueller 17 Temmuz'da Kongre'de ifade verecek

ABD'de yürüttüğü Rusya soruşturmasını mart ayında tamamlayarak geçen ay dosyayı kapatan Özel Yetkili Savcı, üç hafta sonra Temsilciler Meclisi'nde vekillerin sorularını yanıtlayacak

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26/06/2019

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Mueller 17 Temmuz'da Kongre'de ifade verecek

ABD'de yürüttüğü Rusya soruşturmasını mart ayında  tamamlayarak geçen ay dosyayı kapatan Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'ın, 17  Temmuz'da Temsilciler Meclisinde ilk kez vekillerin sorularını yanıtlayacağı  bildirildi.

Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi Başkanı Demokrat Jerrold Nadler  ile İstihbarat Komitesi Başkanı Demokrat Adam Schiff, ortak bir yazılı açıklama  yaparak Mueller'ın Kongredeki ifadesini değerlendirdi.

Mueller'a yaptıkları "Kongrede ifade verme davetinin" kabul edildiğini  belirten Nadler ve Schiff, 17 Temmuz'da iki komitenin huzurunda eski özel yetkili  savcının Rusya soruşturmasına ilişkin soruları yanıtlayacağını açıkladı.

 

22 ay süren soruşturma

Özel Yetkili Savcı Mueller, 22 ay süren, Trump ve 2016 seçim  kampanyası ekibinin Rusya ile gizli anlaşma yaptığı iddialarına yönelik  soruşturmasının raporunu 22 Mart'ta Adalet Bakanlığına sunmuştu.

Adalet Bakanı William Barr ise raporun önemli bulgularını bir mektupla  Kongre'ye bildirmiş ve Trump'ın Rusya ile gizli bir iş birliği yaptığını gösteren  bir sonuca ulaşılamadığını belirtmişti.

Trump raporun sonucunda tamamen aklandığını savunurken, Demokratlar  ise Trump'ın "adaleti engellemeye çalıştığını" iddia etmişti.

29 Mayıs'ta kameraların karşısına geçen Mueller, Rusya soruşturması  dosyasının resmen kapandığını açıklamıştı.

 

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TAGS: Mueller 17 Temmuz’da Kongre’de ifade verecek, HABER, kıbrıs
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