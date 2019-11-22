Müezzinoğlu: Herkesi aklıselim davranmaya davet ediyoruz

Beşparmak Dağları Bayrağı Işıklandırma Derneği Başkanı Tanju Müezzinoğlu, gündemdeki konuları değerlendirdiği yazılı açıklamasında herkesi gerçekçi düşünmeye, aklıselim davranmaya davet etti.

Müezzinoğlu, KKTC bayrağının ELAM eyleminde yakılması, 25 Kasım’da Berlin’de yapılacak görüşme ve Türkiye aleyhine yapılan açıklamalara değindi.

Tanju Müezzinoğlu KKTC bayrağının yakılmasına işaret ederek, “Görülüyor ki bu tür olaylar giderek artacak. Rum halkı eylemlere sessiz kalarak bunları destekliyor” değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı’nın Berlin’deki görüşmeye, Meclis’ten ve hükümetten destek alamadan gideceğini savunanMüezzinoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanının bu görüşmeden sonuç alıcı ne gibi bir beklentisi var? Bunu elde edemezse ne yapacak? Bunu açıklamalıdır” dedi.

Bazı öğretmenlerin Türkiye aleyhine propaganda yaptığını da savunan Müezzinoğlu, asimilasyon tezinin mesnetsiz ve dayanaktan yoksun olduğunu söyledi.

Müezzinoğlu, “Bu öğretmen arkadaşlar kendilerini azınlık olarak görüyorlarsa o zaman Kıbrıs sorunu hakkında da söz söylememelidirler” dedi.

22/11/2019 12:01