Müftüzade: Kayıp şahıslar konusu siyasi istismara açık değildir

Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıslı Türk Üyesi Hakkı Müftüzade, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin 29 Ekim’i ‘Kıbrıs’ta Kayıp Şahıslar Günü’ ilan etmesini değerlendirerek, kayıp şahıslar konusunun siyasi istismara açık olmadığını hatırlattı.

BRT’de katıldığı ‘17.Saat’ programında konuşan Müftüzade, önceden bu konuda varılan mutabakata Güney Kıbrıs’ın sadık kalmadığını ifade ederek, komite üyelerinin buna sadık olduğunu, ancak siyasetin öyle yapmadığını belirtti. Siyasi istismardan kaçınarak hareket ettiklerini, ancak Güney Kıbrıs’ın böyle hareket etmediğini söyleyen Müftüzade, her yıl 3 üyenin BM Merkezi’nde temaslarda bulunduğunu ancak Güney’in bunu yine taraflı bir şekilde yansıttığını anlattı.

Kayıp Şahıslar Komitesi’nin güven yaratıcı bir görevi olduğunu, bunu istismar etmemek gerektiğini kaydeden Müftüzade, Güney Kıbrıs’ın 29 Ekim’i ‘Kıbrıs’ta Kayıp Şahıslar Günü’ ilan etmesi konusunun yarın yapılacak komite toplantısında ele alınacağını belirtti.

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01/11/2022 19:41