Müftüzade: Kazı çalışmaları altı farklı bölgede devam ediyor

Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıslı Türk üyesi Hakkı Müftüzade, Kıbrıs'ta halen kayıp olan 972 kişinin bulunması ile ilgili Akova/Gypsou, Aygün/Ag. Georgios Ammochostos, Alayköy/Gerolakkos, Balıkesir/Palaikythron, Dilekkaya/Agia ve Sirokitya/Choirokoitia bölgelerinde iki toplumlu komite ekiplerince kazı çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıslı Türk üyesi Hakkı Müftüzade, son güncel istatistiki bilgilerle ilgili TAK muhabirinin sorularını yanıtladı.

Müftüzade, “Kıbrıs'ta kayıp olan 2002 şahıstan, 1510'u Kıbrıslı Rumlar, 492'si ise Kıbrıslı Türklerdir. Şimdiye kadar kimliklendirilen 1030 kayıp kişi, ailelerine onurlu bir defin töreni için teslim edildi” dedi. Mart 2023 verilerine göre geriye kalan kayıpların toplamda 972 kişi olduğunu aktaran Müftüzade, kazı çalışmalarının altı farklı bölgede devam ettiğini kaydetti.

Müftüzade, Akova/Gypsou, Aygün/Ag. Georgios Ammochostos, Alayköy/Gerolakkos, Balıkesir/Palaikythron, Dilekkaya/Agia ve Sirokitya/Choirokoitia bölgelerinde iki toplumlu komite ekiplerince kazı çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

Kayıp Şahıslar Komitesi'nin yedi kazı ekibi bulunduğunu belirten Müftüzade, kazı listesinde hazırda 77 konumla birlikte halen analizleri ve çalışmaları devam eden yaklaşık 126 konumun olduğunu ifade etti.

Müftüzade ayrıca, yeni bilgilere ve tanıklara ulaşmanın zorlaştığını ve kazılacak yerlerin daha geniş bir alana yayıldığını söyledi. Bu zorlukların üstesinden gelebilmek adına yeni teknolojilerin kullanımı ve ekiplerin sayısının artırılması gibi çeşitli yöntemleri değerlendirdiklerini belirten Müftüzade, bu şekilde kayıp kişilere daha hızlı bir şekilde ulaşmayı hedeflediklerini vurguladı.

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07/04/2023 12:37