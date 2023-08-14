Müge Anlı, eşiyle Fenerbahçe maçına gitti

Fenerbahçe, yeni sezonun ilk maçında dün akşam Kadıköy’de ağırladığı Gaziantep’i Dzeko’nun golleriyle 2-1 mağlup etti.

Maça gidenlerin arasında ‘Müge Anlı ile Tatlı Sert’ programının sunucusu Müge Anlı ve İstanbul Asayiş Şube Müdürü eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu da vardı.

Anlı’nın forma giyerek şapka takması dikkat çekti.

Müge Anlı ile Şinasi Yüzbaşıoğlu geçen yıl nikâh masasına oturmuştu.