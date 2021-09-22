Müge Boz: Gönlümde üç çocuk var!

Basketbolcu Caner Erdeniz ile mutlu bir evliliği olan Müge Boz, önceki gün City's Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Yaz boyunca ailece Ege'de tatil yapan oyuncu, uzun süre uzak kaldığı İstanbul'a ruhen dönmeye çalıştığını söyledi.

Tatillerini kızları Vina için ayarlamaya çalıştığını açıklayan Boz, "Artık tatillerimiz çocuklu programlar oldu. Elimizden geldikçe onu ormanı, kuşları, ağaçları, tohumları öğrensin ve derelere-göllere girsin diye daha doğal ortamlara götürmeye çalışıyoruz. Bu yaz hep böyle geçti" dedi.

"GÖNLÜMDE HEP ÜÇ ÇOCUK VAR"

Oyuncu, "İkinci çocuk düşünceniz var mı?" sorusuna "Evet, düşünüyoruz. Benim gönlümde hep üç çocuk var. Kısmet diyelim artık" yanıtını verdi.

Yaz başında karavan yaptıran Müge Boz-Caner Erdeniz çifti, Kelebek Vadisi, Köprülü Kanyon ve Bozburun’da kamp kurduktan sonra Çeşme’ye geçti.

KIZIYLA OYNADI

Yeşil ekoseli bir mayo tercih eden annesinin elini tutar tutmaz hemen denize giren Vina, dalgalarla oynayarak vakit geçirdi.

AİLECE DENİZ KEYFİ

Öte yandan bayram tatilinden bu yana Çeşme'de olan ünlü isim, geçtiğimiz günlerde de eşi ve kızıyla yüzerken objektiflere yansımıştı.

ÇADIRDA KALDILAR

Uzun bir aradan sonra 'Akıncı' dizisiyle ekranlara dönen oyuncu Müge Boz, Bodrum ve Çeşme’deki otel ve restoranların pahalılığına çadır tatiline çıkarak çözüm buldu.

Galatasaray Basketbol takımında oynayan eşi Caner Erdeniz ve kızları Vina ile pikap arabalarına özel yaptırdıkları çadırla; yaklaşık 1000 kilometrelik tura çıktı.

DOĞA İLE İÇ İÇE TATİL

Erdeniz ailesi, yaklaşık 15 gün Kelebek Vadisi, Köprülü Kanyon ve Bozburun gibi yerlerde kamp kurarak doğa ile iç içe zaman geçirmişti.

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22/09/2021 10:03