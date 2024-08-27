Müge Boz, oğlu Rika'nın yüzünü ilk kez paylaştı

Caner Erdeniz ile 2019 yılından bu yana mutlu bir evliliği ve Vina adında bir kızı olan Müge Boz, 1 Haziran 2024'te ikinci kez anne oldu.

"İSME KOSTA RİKA TATİLİNDE KARAR VERDİK"

Öte yandan Müge Boz, oğlunun isminin neden Rika olduğunu "Biz aslında Rika ismine Kosta Rika tatilinde karar verdik. Elvin Levinler'in eşi Bülent önerdi. Bizim de hoşumuza gitti, anlamlarını araştırmaya başladı. Rika, varlık içinde, refah içinde anlamına geliyor. Japonca'da barış içindeki hükümdar demek. Arapça'da ise eski zamanlarda kullanılan çok özel bir yazı biçimi anlamında" sözleriyle açıklamıştı.