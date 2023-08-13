Muğla ve Hatay'da orman yangını

Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Bencik Mahallesi'ndeki ziraat alanında başlayan yangın kısa sürede ormanlık alana sıçradı.



İhbar üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.



Rüzgarın etkili olduğu alanda ekipler, yangını havadan ve karadan yaptığı müdahaleyle kontrol altına almaya çalışıyor.

HATAY'DA ORMAN YANGINI



Hatay'ın Sarıseki Mahallesi Kaledibi Yaylası'ndaki ormanda, öğle saatlerinde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.



Ekipler, yangını söndürmek için havadan ve karadan çalışma başlattı.

ESKİŞEHİR'DE ORMAN YANGINI: KONTROL ALTINA ALINDI

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde anız yangınından ormana sıçrayan alevler, Orman Bölge Müdürlüğü'nün erken müdahalesi ile büyümeden kontrol altına alındı.



Gökbahçe Mahallesi Kümbet mevkisindeki bir tarlada çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle yanındaki ormana sıçradı. Gözetleme Kulesi görevlisi, yoğun dumanı görünce ekiplere haber verdi. Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin erken müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor. (DHA)