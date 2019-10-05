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Muğla'da gece yarısı deprem!

AFAD'dan yapılan açıklamada, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 23:20'de 4,1 büyüklüğünde deprem olduğu belirtildi. İşte son depremler...

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05/10/2019
HK

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Muğla'da gece yarısı deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.20’de, Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin merkez üssünün, Datça ilçesine 66 kilometre mesafede olduğu ve yaklaşık 12 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

05/10/2019 09:19
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TAGS: AFAD, haber, kıbrıs, Datça deprem
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