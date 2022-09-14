Muğla'da orman yangını

Muğla'nın Ula ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

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14/09/2022

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Muğla'da orman yangını

Muğla'nın Ula ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Gece saatlerinde Ula'ya bağlı Gökova Mahallesi'nde yangın çıktı. Ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Yangına 37 arazöz, 19 su ikmal aracı, 6 dozer ve 400 yangın söndürme işçisiyle karadan; 8 helikopter ve 5 uçakla da havadan müdahale ediliyor.

"Şu an için tahliye söz konusu değil"

Yerleşim yerlerini de tehdit ettiği belirtilen yangının kontrol altına alınabilmesi için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Çalışmaları yerinde izleyen Muğla Valisi Orhan Tavlı, "Yangına çok sayıda ekip müdahalede bulunuyor. Şu an için bölgede herhangi bir tahliye söz konusu değil" dedi.

14/09/2022 08:32
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TAGS: Muğla, orman, yangın,
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