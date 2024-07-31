Muğla'nın Milas ve Ortaca ilçelerinde orman yangını

Muğla'nın Milas ve Ortaca ilçelerinde çıkan ormanlık alandaki yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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31/07/2024

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Muğla'nın Milas ve Ortaca ilçelerinde orman yangını

Muğla'nın Milas ve Ortaca ilçelerinde çıkan ormanlık alandaki yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Muğla'nın Milas ilçesinde Dörttepe mevkisindeki ormanlık ve makilik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Öte yandan Muğla'nın Ortaca ilçesinde Aşı Koyu mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktığı da bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Her iki yangına da havadan ve karadan müdahale ediliyor.

31/07/2024 13:09
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