Muhaceret affı yürürlüğe girdi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu 25 Ekim tarihindeki oturumunda oy çokluğuyla kabul edilen Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı Resmi Gazete’de yayınlanarak dün akşam resmi gazetede yayınlanarak resmen yürürlüğe girdi.

Buna göre, 3 ay ( 90 gün) içerisinde, kaçak veya cezada olanlar 1 brüt asgari ücret ödeyerek ülkeden çıkış yapmadan muhaceret işlemlerini yapabilecekler.

Bu işlemden sonra ise 60 günlük vize alarak ”İkamet İzni, Öğrenci İzni, Çalışma İzni, İş Kurma İzni veya İş Yapma İzni” gibi izinlerini yapmaya başlayabilecekler.

Aftan öğrenciler de dâhil olmak üzere tüm yabancı ülke vatandaşları yararlanabilecek.

Daha önce muhaceret izninden dolayı ülkeden ihraç edilenler ile KKTC dışında cezalı olanlar bu yasadan faydalanabilecek.

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04/11/2021 09:56