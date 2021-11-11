Muhaceret affından yaralanacak olanlar dikkat!

Muhaceret affından yararlanarak iş başvurusu yapmak isteyenler online başvurabilecek

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11/11/2021

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Muhaceret affından yaralanacak olanlar dikkat!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı muhaceret affından yararlanarak iş başvurusu yapmak isteyenlerin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na online başvuru yapabileceğini duyurdu.

Bakanlık açıklamasında, kayıt dışı iş gücünün  kayıt altına alınması amacıyla, yürürlüğe giren Muhaceret Affından  faydalanarak  yasal duruma gelen  ve iş başvurusunda bulunmak isteyen  kişilerin Bakanlığa bağlı csgb.gov.ct.tr ya da calisma.gov.ct.tr adresine  giriş yaparak, "Muhaceret Affından Yararlanarak İş Başvurusu Yapmak İçin Tıklayınız " butonunu tıklayarak  iş başvurusunda bulunabileceği kaydedildi.

Açıklamada, “İş başvurusunda  bulunan kişiler, işverenlerin iş talepleri dikkate alınarak  Bakanlığımız tarafından kendilerine uygun  bir işe yerleştirileceklerdir” denildi.

 

11/11/2021 17:18
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TAGS: Muhaceret affı, kıbrs, haberkibris,
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