Muhaceret Affından yararlananlar online iş başvurusu yapabilecek

ads ads ads ads
11/11/2021

ads
ads
ads
Muhaceret Affından yararlananlar online iş başvurusu yapabilecek

Muhaceret Affından yararlanarak iş başvurusu yapmak isteyenler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na online başvurabilecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan verile bilgiye göre bakanlığa ait “csgb.gov.ct.tr” ya da “calisma.gov.ct.tr” adresine giriş yaparak, "Muhaceret Affından Yararlanarak İş Başvurusu Yapmak İçin Tıklayınız " butonunu tıklayarak iş başvurusunda bulunabilecek.

Başvuru yapanlar, işverenlerin iş talepleri dikkate alınarak, bakanlık tarafından kendilerine uygun bir işe yerleştirilecek.

11/11/2021 15:39
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS:
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.