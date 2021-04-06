Muhaceret Dairesindeki tüm işlemler için online randevu sitemi devrede

İçişleri Bakanlığı internet sitesinde, Muhaceret Dairesi uhdesindeki tüm işlemler için randevu alınabilmesi yönünde düzenleme yapıldı.

İçişleri Bakanlığından yayınlanan bildiride, Muhaceret Dairesindeki işlemlerin daha hızlı yürütülebilmesi ve temas olasılığını daha da aşağıya çekmek için, Muhaceret Dairesi uhdesindeki tüm işlemler için online randevu sisteminde düzenlemeye gidildiği belirtildi.

Muhaceret Dairesi’nde yapılacak işlemler için randevu formu, https://randevu.icisleri.gov.ct.tr adresinden indirilebilir.

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06/04/2021 16:41