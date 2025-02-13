Muhaceret Yasasına Aykırı Hareket Suçundan Tutuklandı

Muhaceret yasasına aykırı hareket suçundan tutuklanan İrlanda uyruklu 45 yaşındaki James Flyanne dün sabah mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Yusuf Bilgeç mahkemede olguları aktardı.

Polis, Güney Kıbrıs’ta yaşayan zanlının 10 Şubat 2025 tarihinde ülkeye ziyaretçi izni ile giriş yaptığını, 11-12 Şubat tarihlerinde Meriç Köyünde faaliyet gösteren Avunduk Süt Ürünleri Şirketinin önündeki yolda asfalt döküm çalışması yaparak, 8 bin euro aldığını söyledi. Polis, şikayetin 12 Şubat’ta yapıldığını, zanlının 13 Şubatta muhaceret yasasına aykırı hareket suçundan tutuklandığını belirtti. Polis, yapılan araştırmada zanlının ziyaretçi izni ile ülkede bulunduğunu, iş yapma izni olmadığını belirlediklerini kaydetti.

Soruşturmanın tamamlandığını, zanlının güneyde yaşadığını, ülkede yasal statüsü bulunmadığını belirterek, 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi. (Kamalı Haber)