​Muhalefet Ad-Hoc komiteyi yargıya taşıyor

Haber Kıbrıs-Özel

Erken Genel Seçim tarihinin belirlenmesi ile Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nda değişiklik yapılması amacıyla UBP-DP-YDP ile bağımsız milletvekillerinin oylarıyla Cumhuriyet Meclisi’nde oluşturulan AD-HOC komiteyi muhalefet yargıya taşıyor.

CTP, komiteye üye vermeyecek

CTP, komiteye üye vermeme kararı aldı. CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, TDP ve HP ile birlikte hareket ederek Mecliste oluşturulan özel (Ad-Hoc) komitesinin hukuk dışı olmasını gerekçe göstererek yargıya taşıyacaklarını açıkladı.

Seçim için 3 farklı tarih var

Hükümet, 2022 yılında Nisan ayında erken seçime gitmek isterken, muhalefet ise 29 Ağustos 2021 yılında seçime gitmek istiyor. UBP-DP-YDP azınlık hükümet programında erken seçim tarihinin 2021 yılında Ekim ayında yapılacağı yazıyor.

Komite 9 üyeden oluşuyor

AD-HOC Komitesi ise 9 üyeden oluşuyor. Üyelerin partilere göre dağılımı ise “UBP 3, CTP 2, HP 1, DP 1, TDP 1, YDP 1 şeklinde oluşturuldu.

Zaroğlu, Ekim’de seçim yapılmasını istiyor

Bakan olan milletvekilleri, AD-HOC komitede yer alamıyor. Komitede yer alacak olan YDP milletvekili Bertan Zaroğlu, uzlaşı olmasını veya hükümet programında yazan tarihte erken seçime gidilmesini istiyor.

Uzlaşı olmazsa Denktaş 'Ret' verecek

DP’yi temsilen komitede bulunacak olan Serdar Denktaş ise seçim tarihi konusunda hükümet ve muhalefetin uzlaşmasını hükümetin seçim tarihi konusunda dayatması durumunda ret oyu vereceğini söylüyor.

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21/05/2021 10:58