Muhalefet eleştirdi, Maliye Bakanı Şan yanıtladı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda güncel konuşmalar yapıldı.

Şahiner: 2023 Bütçesinde Bizi Neler Bekliyor

CTP Milletvekili Salahi Şahiner, “2023 Bütçesinde Bizi Neler Bekliyor” başlıklı güncel konuşma yaptı.

Konuşmasında ilk olarak içtüzük gereği denetim gününde hükümet yetkililerinin salonda olması gerektiğini belirten Şahiner, hükümet yetkililerinden birilerinin salona çağrılmasını istedi.

Bütçe görüşmelerinin komitede bittiğini hatırlatan Şahiner, böyle tutarsız ve öngörüsüz bir bütçeyle karşılaşmadıklarını savundu.

Bütçenin yüzde 31’inin yok hükmünde olduğunu ileri süren Şahiner, hükümete, “Ülkedeki gerçekleri görmek zorundasınız” diyerek seslendi.

Her alanda ekonominin çarklarının ve tarımsal üretimin durmak üzere olduğunu öne süren Şahiner, “bütçenin, durumu idare bütçesi bile olmadığını” iddia etti.

“Ekonomi cahili ekonomi yönetimiyle ülkeyi zor bir yıl bekleyeceğini” ileri süren Şahiner, ülkedeki avantajların yeterli şekilde kullanılamadığını söyledi. İthalatın gelecek yılda artacağını ifade eden Şahiner, Türk Lirası’nın gidişatının ek bütçeye gidilmesini getirebileceğini belirtti.

“Yaralara tuz, biber olacak bir bütçe”

“Yaralara tuz, biber olacak bir bütçeyle karşı karşıya olunduğunu” kaydeden Şahiner, “Kamu kaynakları tüketildi” diyerek, kamu kaynaklarının korunması konusunda hükümetin atacağı herhangi bir adım olmadığını iddia etti. Hükümetin ekonomik akıldan yoksun olduğunu ileri süren Salahi Şahiner, üreticinin, üretimden koparılmaması gerektiğini kaydetti. Bütçede giderleri azaltacak önlemlerin alınmadığını belirten Şahiner, vergi denetimlerine değinerek, “ülkedeki kayıtlı kayıt dışının daha büyük olduğunu” iddia etti.

Gelirler Bütçesi’nin uzun tartışmalara neden olduğunu belirten Salahi Şahiner, “Gelirler Bütçesi de şişirilmiştir” dedi. Şahiner, bütçe açığının daha da büyüyeceği endişesini dile getirdi.

Şan: Bazı hususlarda ortak endişelerimiz var

Meclis'te daha sonra Maliye Bakanı Alişan Şan söz alarak, Şahiner’e yanıt verdi. Bazı hususlarda ortak endişeleri olduğunu ifade eden Şan, Merkezi İhale Komisyonu’nun yaşadığı sıkıntıları daha önce dile getirdiğini kaydetti.

Şahiner, Merkezi İhale Komisyonu’nun yasalarında değişiklik yapılması, daha fazla uzmanlarının olması gerektiğini söyledi. El birliğiyle mücadele etmenin şart olduğunu belirten Şan, sınır kapılarıyla ilgili ciddi gelirler olduğunu söyledi. Bu konuyla ilgili açılımların devam edeceğini ifade eden Bakan Şan, gelirlerin kaybedilmemesi ve geçişlerin daha rahatlamasını sağlamanın ortak hedefleri olduğunu belirtti.

“Endişeler boşa çıkacak”

Bütçe maratonunun komitede tamamlandığını dile getiren Şan, bütçeyle ilgili aynı eleştirilerin daha önce de yapıldığına değinerek, endişelerin boşa çıkacağını düşündüğünü belirtti. Gelecek yıl bu endişelerin yersiz olacağının görüleceği görüşünü paylaşan Şan, gelirleri artırma noktasında mücadelelerinin devam edeceğini söyledi. Forex, şans oyunları gibi yasaları gündeme getireceklerini kaydeden Şan, kayıt dışılığın ciddi şekilde gelirlerde kayba neden olduğunu anlattı. Artık yerinden denetlemenin çok güç olduğunu belirten Bakan Şan, “Gerçekten uzak bir denetim şekli olur” dedi.

Yeni teknolojilerin kurumlarla buluşturulması gerektiğini ifade eden Bakan Şan, e-devletin bu bağlamda çok önemli olduğunu vurguladı. “Bu konuda hassasiyetim çok büyüktür” diyen Bakan Şan, atılacak adımlarla alt yapıların hazırlanacağını söyledi.

-“Ben reklam yapmayacağım”

Bütçedeki gelirler kısmını şimdi konuşmak istemediğini ifade eden Bakan Şan, bütçe görüşmeleri sırasında bunlara cevap vereceğini söyledi. Kürsünün reklam yeri olmadığını kaydeden Bakan Şan, “Ben reklam yapmayacağım” dedi.

Göreve geldiği günden beri sorunları yasalar nezdinde çözmek için çalıştığını kaydeden Şan, popülizm yapmadığını söyledi.

Büyükkonuk Belediyesi çalışanlarının yaklaşık 2 ay önce kendisini ziyaret ettiğini anlatan Bakan Şan, aktarabildikleri kaynağı aktardıklarını ancak bunun yeterli olmadığını ve sorunun çözülmediğini belirtti. Birilerinin konuşmasını kayda geçirdiğini düşündüğünü ifade eden Şan, “Evet seçim yasağı bittikten sonra formülün bende olduğunu söyledim” dedi.

Bölgedeki belediye başkan adayının kazanacağı kehanetinde bulunduğunu söyleyen Şan, kötü bir niyeti olmadığını belirtti.

CTP Milletvekili Devrim Barçın’ın yerinden, “Belediye başkanının kim olacağından bağımsız bir şekilde oradaki emekçilerin ödenmesi noktasındaki bir formüldür değil mi?” sorusu üzerine Bakanı Şan, “Tabii” yanıtını verdi.

Bir siyasi partinin mensubu olduğunu ve adaylarının kazanacağı iddiasında bulunabileceğini ifade eden Şan, 25 Aralık’tan sonra da elinden geleni yapmaya devam edeceğini belirtti.

CTP Milletvekili Salahi Şahiner yeniden söz alarak, ülkede Rekabet Kurulu kurulurken, rekabetin sağlanmasının hedeflendiğini dile getirerek, önemli olanın Merkezi İhale Komisyonu’nun yapısının güçlendirilmesi olduğunu kaydetti.

“Adımın ihaleci bir bakan olarak geçmesini asla istemem”

Bakan Şan ise yerinden söz alarak, süreçlerin kısalması gerektiğini belirterek, birkaç gün içinde kararların alınması gerektiğini söyledi. 5 aydır görevde olduğunu dile getiren Bakan Şan, “Tek bir defa hangi ihaleyi, kimin aldığını, kimin kapattığını sormadım. Adımın da ihaleci bir bakan olarak geçmesini asla istemem” dedi.

Öte yandan Şahiner, ülkede 2 günlük yakıt kaldığını da savundu.

Şahali: Reklam kokan hareketler

CTP Milletvekili Erkut Şahali, “DAÜ Çökerken İttifak Gülüyor” başlıklı konuşma yaptı.

DAÜ’de korkunç bir darboğaz yaşandığını savunan Şahali, “hükümette bulunan 3 partinin mirasyedi hovardalığıyla hareket ettiğini” ileri sürdü.

Seçim döneminde bol keseden atıldığını ifade eden Şahali, UBP’nin bir çalıştay sonucunda 18 belde, 18 ilke çalışması yaptığını hatırlatarak, “reklam kokan hareketler” eleştirisinde bulundu.

“Büyükkonuk Belediyesi eserinizdir, övünebilirsiniz” diyen Şahali, Mağusa Belediyesi’nin ise bugün biçare hale düştüğünü iddia etti. UBP’nin ilkelerini eleştiren Erkut Şahali, “Düze çıkmış beldelerde sefa sürmeyi canınız çekiyor” iddiasında bulundu. Belediyelerde CTP’nin ve UBP’nin neler yaptığını anlatan Şahali, bütün anlattıklarını DAÜ için anlattığını kaydetti.

DAÜ’yü bütçesi sorunsuz, kasasında birikimleri olan saygın, dünyaca ünlü bir üniversite olarak bıraktıklarını belirten Şahali, sadece 3 yılda üniversiteyi getirilen noktanın idari ve mali iflas olduğunu söyledi.

-“Kurtarılmış DAÜ sizin elinizde 3 yılda perişan oldu”

“Kurtarılmış DAÜ sizin elinizde 3 yılda perişan oldu” diyen Erkut Şahali, kasasında 32 buçuk Milyon Dolar ve tam harç ödeyen 10 bin 630, kayıtlı da 18 bin 205 öğrenciyle DAÜ’nün devralındığını dile getirdi. Şahali, tam harçla bağlantılı olarak öğrenci sayılarının düştüğünü kaydetti.

Bugün DAÜ’de 25 milyon dolar bütçe açığı olduğunu savunan Şahali, 25 milyon dolarlık bir yıkım yaratıldığını ileri sürdü. DAÜ’nün çamura saplandığını ve iflas yaratıldığını iddia eden Şahali, “Sizin doğanız batırmaya endeksli” dedi. Şahali, “Siz DAÜ’yü, bugün Mağusa’yı, bugün Erenköy-Dipkarpaz’ı uçuracak dediğiniz iki isimle batırdınız” iddiasında bulundu.

“Size inanılmasına göz yumarsak DAÜ de yok olacak” diye konuşan Şahali, masallardan değil gerçeklerden bahsedilecekse cevap verilmesini istedi.

Şan: Şahali’yi dinlerken ben de şaşırdım

Maliye Bakanı Alişan Şan ise söz alarak, “Şahali’yi dinlerken ben de şaşırdım” dedi ve UBP iktidardan gittiğinde taksit taksit maaş ödendiğini gördüklerini belirtti.

Bütün bunların unutulmaması gerektiğini kaydeden Şan, en büyük yatırımların UBP’nin döneminde yapıldığını söyledi. Biraz hoşgörülü olmak gerektiğini dile getiren Şan, “Bazen evdeki hesap çarşıya uymaz, bazı büyük projelerde aksamalar sıkıntılar olabilir” dedi.

Belediyelerde reforma neden ihtiyaç duyulduğuna değinen Şan, birleştirme yasasıyla ilerleyen yıllarda iyileştirmeler olacağını söyledi ve artık sorunların, sıkıntıların olmayacağını kaydetti.

Serdarlı Belediyesi’nde geçmişte yaşanan mali sorunları anlatan Şan, kişilere saygısı olduğunu, acımasızca eleştiri yapmayacağını belirtti. “Cebinizdeki parayı harcamazsanız, cebinizde para var” diyen Bakan Şan, icraat da yapılması gerektiğini belirtti.

Geleceğe bakılması gerektiğini kaydeden Bakan Şan, Meclis'in seçim kürsüsü veya reklam kürsüsü olmadığını yineledi. Şan, DAÜ’yle ilgili verilen rakamları inceleyeceğini ifade etti.

CTP Milletvekili Devrim Barçın’ın yerinden sorusu üzerine Bakan Şan, ülkede her sıkışan kuruma Maliye’nin yetişmesinin mümkün olmadığını belirterek, kurumların sağlıklı çalışabilmesinin sağlanması gerektiğini söyledi. Şan, DAÜ veya başka kurumlar konusunda atılması gereken adımlar varsa el birliğiyle yapılmasını istedi.

Şahali: Burası siyasetin mabedidir

CTP Milletvekili Erkut Şahali ise yeniden kürsüye çıkarak, “Burası siyasetin mabedidir” diyerek, siyaset yapılmasının yadırganmaması gerektiğini kaydetti.

“Maliye her sıkıya girene evet kaynak aktaracak, devletin üniversitesiyse DAÜ, Maliye bunu sahiplenmek zorundadır” diye konuşan Şahali, “DAÜ’ye 20 milyon verip, kurtulma hakkınız yoktur” dedi. Şahali, atanan yöneticilerin o kurumda ne yaptığına bakılması gerektiği belirterek, “Senin haberin yok mu yani bu üniversitede şu anda personelin maaşlarından yüzde 25 kesinti konuşulduğundan? Eğer yoksa uyan da balığa gidelim” dedi.

Bakan Şan bu sırada yerinden, Şahali’ye, “Benim söylediklerimi çok güzel çarpıtırsınız, demagojinin uzmanınız” diyerek cevap verdi. Şahali ise, Şan’ın sözlerini iade ettiğini ifade etti.

“Bu ülkenin Maliye Bakanı bize hikaye anlatmayacak” diyen Şahali, hoşgörünün istismar edildiğini iddia etti.

“Taksitli maaş ödendiği dönem hükümetin ortağı kimdi?” diye soran Şahali, “Siz evde hesap yapmazsınız” eleştirisinde bulundu.

Bakan Şan, Şahali’nin konuşmasının uzun sürmesi nedeniyle, “Maliye Bakanlığı’na gideceğim, benim işim var, maaşlar geliyor” demesi üzerine, Şahali, “Böyle konuşma mı olur, yürü git, biz sensiz de hallederiz” diyerek, yanıt verdi. Bunun üzerine Genel Kurul’da sesler yükseldi.

Şahali, DAÜ’nün devlet için, Mağusa için önemini, Kıbrıs Türk halkına uluslararası alanda görünürlüğüne sağladığı katkıyı göremeyen, anlayamayanların DAÜ’de yapacakları şeyin 32.5 milyonluk artıda DAÜ bütçesini bugün 25 milyon dolar eksiye düşürmek olduğunu ileri sürdü.

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13/12/2022 15:29