Muhalefet, hükümetin erken seçimden kaçtığını iddia etti

Cumhuriyet Meclisi'nde ortak açıklama yapan muhalefet, Azınlık Hükümeti’nin erken seçim tarihinin belirlenmesinden kaçmak için Meclis’i kilitlediğini iddia etti

CTP, HP ve TDP, Meclis Genel Kurulu’nun açılmaması, çalışanların ‘temaslı’ olduğu gerekçesi ile idari izinli sayılması üzerine açıklama yaptı. Muhalefet, meclis çalışmalarına devam edilebilecekken, hükümetin erken seçim tarihini 2022’ye atmaya çalıştığını savundu.

Özyiğit: “Hükümet ayak oyunları ile ömrünü uzatmaya çalışıyor”

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Meclis’in ayak oyunları ile açılmadığını belirterek, Meclis Başkanlığı yapısının bu duruma alet edildiğini ifade ett. Özyiğit, Meclis çalışanlarının sağlıklarının riske atılmasını istemediklerini ancak ‘temaslı’ durumunun Hükümet’in ömrünün uzatılmasına ayak oyunları ile alet edildiğini ifade etti. Özyiğit, “Hükümet, koltukta daha fazla nasıl oturabilirim hükümetin ömrünü nasıl uzatabilirimi düşünüyor.Yasalara saygı gösterilmelidir. Hükümet ölü doğdu çare üretemedi. Kaos ve karmaşa aldı başını gitti. Biz daha iyi para buluruz dediler para gelmedi. Halk kararını kendi verecek” dedi.

Manavoğlu: “Hükümet’i aklıselime davet ediyoruz”

HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, muhalefet olarak nisaba destek vereceklerini ve erken seçim için de son tarif olan bugün Meclis’in toplanmasını sağlayacaklarını ancak Hükümet’in hukuksuzluğa sebep olduğunu savundu. Hükümet’in Anayasa’ya aykırı davrandığına da işaret eden Manavoğlu, aklı selime davet etti. Manavoğlu şu ifadeleri kullandı: Erken seçimle ilgli ivedilik konuşulukcaktı ara seçimle ilgili son gündü. Muhalefet olarak meclisin açılmasına destek verecektik.

Halkın ireadesini hiçe sayarak erken seçi mtarihini belirleyerek hukuk tanımazlık yapılmıştır.

Erhürman: “Bütün dert seçimi 2022’ye ertelemek”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Hükümet’in seçimden kaçmak için Meclis iradesine darbe vurduğuna işaret etti. Meclis çalışmalarında istisnalar yaratılabilecekken Meclis Başkanı’nın Hükümet’le toplanarak oyçokluğu ile Meclis Çalışanları’nın idari izinli sayılacağı bir karar ürettiğini söyleyen Erhürman, bütün derdin seçimi 2022’ye ertelemek olduğunun altını çizdi.

“Erhürman’ın ifadeleri şöyle:

“Hükümet’in erken seçimi 2022’ye ertelemek için hiçbir kuralı, Meclis’in iradesini tanımadığına vurgu yaptı, “O kadar sorumsuzca davrandılar ki, önerdikleri tarih Nisan 2022… Normal tarih Haziran 2022. Önerdikleri tarih bütçenin de geçirileceği tarihler. Bıçak kemiğe dayanmıştır. Ölü doğan Hükümet, ölü olarak da devam ediyor. Biz yarın akşam Parti Meclisimizi toplayacağız, yol haritamızı da belirleyeceğiz. Bir Azınlık Hükümeti sanki Meclis yokmuş, her istediğini yapabilirmiş gibi davranmaya devam ediyor. Bunun izleyicisi olmamaya kararlıyız. Bundan sonra da eşgüdüm içinde davranmak için elimizden geleni yapacağız.

Tek milletvekili için ara seçime gidilmesini istemedik. Çalışanları gerekçe göstererek meclisi çalıştırmak istemiyorlar. Meclise tek tek girilsin diye önerdik. Meclis Perşembe günü tekrar toplanmayı deneyebilirdi.

Bütün dertleri kendi belirledikleri erken seçim tarihini ertelemek. Verdikleri sözü tutmayıp seçimi ertelemek istiyorlar.

Haziran 2022’de seçim yasakları Şubat- Temmuz arasında icraat yapılmayacak bir tarih belirlediler. İktidarda daha çok kalmak için bu yolu seçiyorlar. Meclise gelmiyorlar nisabı sağlayamıyorlar.Muhalefet olarak takipçi olacağız.

CTP parti meclisi toplanacak. Kurumsal yapı işlevsel hale getirildi. Meclis yokmuş her istediklerini yapabilirmiş gibi davranıyorlar izin vermeyeceğiz. Halkın gözü önünde yaşananların izleyicisi olmayacağız. Sanki erteledikleri zaman yeni bir şey olacakmış gibi düşünüyorlar. Her türlü soumluluk hükümetin boynunda asılı duracak”

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19/04/2021 15:33