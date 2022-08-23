Muhammed Gümüşkaya Westerlo'da

Belçika ekibi Westerlo, Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Muhammed Gümüşkaya ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada ''Profesyonel Futbol Takımımızın genç oyuncusu Muhammed Gümüşkaya’nın, Belçika ekibi Westerlo'ya transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Henüz 11 yaşında kalbindeki Sarı-Lacivert sevgiyle Kulübümüze ilk adımını atan; 10 yıl boyunca karakteri, çalışkanlığı ve başarısıyla Akademimizin gururu olan, kariyerinde yeni bir sayfa açmak için bugün itibarıyla yuvadan uçan Muhammed Gümüşkaya’ya sonsuz başarılar diliyoruz. Fenerbahçemizin kıymetli ismi Muhammed; bu camia her daim seninle gururlanacak ve yolun bu renklerle yeniden kesişecek…'' denildi.

Bu habere tepkiniz:



23/08/2022 17:31