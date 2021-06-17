Muhammed Hanif, ihraç edilmek için 8 gün tutuklu kalacak

Kamalı Haber

Girne’de meydana gelen ikamet izinsiz meselesinden dolayı tutuklanan Muhammed Hanif mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Yunus Can Polat, zanlı Muhammed Hanif’in 8 Haziran 2021 tarihinde Adli Şubeye gelerek, ülkede kaçak olduğunu söylediğini, arkadaşının pasaportunu çaldığını ve Rum tarafına kaçtığını itiraf ettiğini söyledi.

Polis, zanlının ülkesine girmek için yardım istediğini belirtti. Polis memuru, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 18 Nisan 2020 tarihinden beri ülkede kaçak kaldığını tespit ettiklerini ifade etti. Polis, zanlının ülkeye 17 Şubat 2020 tarihinde 60 gün vizeyle girdiğini de söyledi.

Zanlının daha önce mahkemeye çıkarılarak, hakkında tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, ihraç işlemlerinin sürdüğünü, zanlının pasaportunu arama çalışmalarının sürdüğünü kaydeden polis, 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Özge Uğraşın zanlı hakkında sekiz gün tutukluluk kararı verdi.

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17/06/2021 18:45