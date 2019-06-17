Muhammed Mursi yaşamını yitirdi
17/06/2019
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Hakkında ömür boyu hapis ve İdam kararı bulunan Mısır’ın eski Devlet Başkanı Muhammed Mursi’nin yargılanması devam ediyordu.
Mursi’nin mahkeme salonunda yaşamını yitirdiği belirtildi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mahkeme salonunda yaşamını yitiren Mısır’ın eski devlet başkanı Muhammed Mursi’ye ilişkin, “Mursi kardeşimize, şehidimize Allah’tan rahmet diliyorum. Dualarımız onunla beraber” dedi.
Mısır’da seçimle gelen ilk Cumhurbaşkanı olan Mursi, 2013 yılında Mısır Silahlı Kuvvetlerinin askeri darbe yapması sonucu devrilmişti.
Mursi 2015 yılında hakkında açılan “casusluk” davasından müebbet hapse mahkum olurken, “cezaevi baskınları” davasında ise idama mahkum edilmişti.