Muhammet Yaşarata: Londra'da düzenlenen WTM'de önemli anlaşmalar imzaladık

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14/11/2023

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Muhammet Yaşarata: Londra'da düzenlenen WTM'de önemli anlaşmalar imzaladık


Cyprus Paradise Direktörü Muhammet Yaşarata'dan Londra Dünya Turizm Fuarı Açıklaması

Londra'da düzenlenen 44. Dünya Turizm Fuarı'nda (WTM), Cyprus Paradise Direktörü Muhammet Yaşarata, önemli açıklamalarda bulundu. Yaşarata, etkinlik kapsamında turizm sektöründeki gelişmeleri değerlendirerek, şunları ifade etti:

"Bu yıl 44’üncüsü düzenlenen 2023 Dünya Turizm Fuarı'nda (WTM), Başbakan Yardımcısı ve Turizm, Kültür, Gençlik, Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, KKTC İngiltere Temsilcisi Çimen Keskin ve ben, KKTC’nin 2023 ve sonrasında izleyeceği turizm politikaları hakkında kapsamlı bir fikir alışverişinde bulunduk."

Yaşarata, KKTC'nin turizm potansiyeli ve geleceğine dair stratejik görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirterek şöyle devam etti:

Bu önemli fuarda ülkemize İngiltere'den gelen en fazla turisti temsil eden tur operatörü olmaktan her zamanki gibi mutluluk yaşadık.

Başta Otelciler ve Hava Yolları iş ortağımızla bir araya gelerek, gelecek yıl yapacağımız satış, pazarlama ve tanıtım faaliyetlerini paylaştık. Önemli anlaşmalar imzaladık ve ülkemiz için bereketli bir turizm yılı diliyoruz.  İnşAllah gelecek yıl turizm alanında büyük başarılar elde etmeyi Allah’tan niyaz ederiz.

14/11/2023 14:23
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TAGS: Muhammet Yaşarata, Londra, haber
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