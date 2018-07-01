Muharrem İnce: Yeniden cumhurbaşkanı adayıyım

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce seçimin ardından konuştu.

İnce, seçim gecesine değindi, "Dedim ki, “Ben buradayım. Görevinizi doğru yapın! Referandumda olduğu gibi mühürsüz oylar geçerlidir falan böyle kararlar almayın!” Şimdi size soruyorum; YSK, toplumu rahatsız edecek bir karar aldı mı? Almadı. Peki yüzde 50.1’e yüzde 50.06 gibi bir sonuç var mı ortada? Yok. Ortada kazanılmış bir seçim var. Rakibim mutlu olalım, olmayalım seçimi kazanmış. Bana diyorlar ki, “İnsanları sokaklara niye davet etmedin!” Neden edeyim? Etmem için ortada belgelenmiş bir hırsızlık olması lazım. Var mı? Yok!" dedi. İnce, bir sonraki seçime dikkat çekti, mesaj verdi; "Sağlığımda bir sıkıntı olmazsa, yeniden cumhurbaşkanı adayıyım." diye konuştu. İnce, Kılıçdaroğlu'nun 'İl başkanlarına talimatımdır, Muharrem İnce'yi karşılayacaksınız' sözlerini beğenmedğini belirtti. İnce, "Olmayacaklar mı zaten? Ben CHP’nin bir üyesi değil miyim? Hoş değil bunlar, hem ne gerek var? Birbirimizi topluma ispat etme derdinde değiliz biz. Daha güzel götürebiliriz işi." dedi

24 Haziran seçimlerinde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce seçimi kaybetmesinin ardından konuştu. İnce, süreç boyunca en byük hataları ve en doğru hamlelerini söyledi. İnce, kendisini seven ve destekleyenlere mesaj verdi, " Göreceksiniz bunu başaracağım ben! Bunu burada bırakacak halim yok, iddiamın arkasındayım! Allah sağlığıma bir şey vermesin. Sağlığımda bir sıkıntı olmazsa, yeniden cumhurbaşkanı adayıyım." dedi. İnce, daha önce yaptığı açıklamada, 'Önümden yürü derlerse yürürüm' demişti. İnce, 41 yıl sonra partisinin yüzde 30 sınırını aştığını ve psikolojik bir kırılma yaşattığını belirtmişti.

Hürriyet Gazetesi'nden Ayşe Arman'a konuşan İnce'nin açıklamalarından önemli satırbaşları şöyle:

"YENİDEN CUMHURBAŞKANI ADAYIYIM"

En iyi yaptığımız iş, ‘Herkesin Cumhurbaşkanı’ sloganıydı. Rozeti çıkarıp Türk bayrağını takmaktı. ‘Herkesin Cumhurbaşkanıyım’ sloganına devam edeceğim. Göreceksiniz bunu başaracağım ben! Bunu burada bırakacak halim yok, iddiamın arkasındayım! Allah sağlığıma bir şey vermesin. Sağlığımda bir sıkıntı olmazsa, yeniden cumhurbaşkanı adayıyım.

"EN BÜYÜK HATA GEÇ AÇIKLANMIŞ OLMAM"

Geç açıklandım! 50 günde ancak bunu yapabildik. Bunun 100 gün olduğunu düşünün. Örneğin 13 ile gidemedim, 68 ile gittim. O 13 ile de gitmek isterdim.

"NEDEN SOKAĞA DAVET EDEYİM"

Islak imzalı tutanaklar var. Benim konumumdaki biri, Türkiye’yi karış karış bilir. Siz bana bir il, ilçe söyleyin, ben size tahmini oyları söyleyeyim. Şimdi hile olabilir mi? Olabilir! Olmuş mudur? Olmuştur! Fakat ben 16.50’de YSK’nın önüne gittim, iki arkadaşımla birlikte. Dedim ki, “Ben buradayım. Görevinizi doğru yapın! Referandumda olduğu gibi mühürsüz oylar geçerlidir falan böyle kararlar almayın!” Şimdi size soruyorum; YSK, toplumu rahatsız edecek bir karar aldı mı? Almadı. Peki yüzde 50.1’e yüzde 50.06 gibi bir sonuç var mı ortada? Yok. Ortada kazanılmış bir seçim var. Rakibim mutlu olalım, olmayalım seçimi kazanmış. Bana diyorlar ki, “İnsanları sokaklara niye davet etmedin!” Neden edeyim? Etmem için ortada belgelenmiş bir hırsızlık olması lazım. Var mı? Yok! Partinin ıslak imzalı tutanakları var. Tutuyor mu? Tutuyor. YSK’nın vicdana, hukuka aykırı bir kararı var mı? Yok! E niye sokağa davet edeceğim milleti? Sadece iş olsun diye mi? “Bak helâl olsun!” desinler diye mi?

"KILIÇDAROĞLU'NUN SON SÖZLERİNİ BEĞENMEDİM"

Kılıçdaroğlu, İnce'nin '81 ili ziyaret edeceğim' açıklamasının ardından, 'İl başkanlarına talimatımdır, karşılayacak, gezdirecek, ağırlayacaksınız.' sözlerinin üstten bakan bir bakış açısı olup olmadığına dair soruya, "Ne diyeyim, açıklamalarını beğenmedim. Evet öyle. Olmayacaklar mı zaten? Ben CHP’nin bir üyesi değil miyim? Hoş değil bunlar, hem ne gerek var? Birbirimizi topluma ispat etme derdinde değiliz biz. Daha güzel götürebiliriz işi. Ben kurultay murultay demiyorum, böyle bir şey istemiyorum. Partide koltuk falan da istemiyorum, Türkiye’yi yönetmek istiyorum. Ben beş yıl bu seçimin sürmeyeceğini düşünüyorum." dedi.