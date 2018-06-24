Muharrem İnce'den flaş açıklama: YSK sisteminde sandıkların yüzde 37'si açıldı
24/06/2018
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, YSK'nın verilerine göre henüz sandıkların yüzde 37'sinin açıldığını söyleyerek 'Sandıkları terk etmeyin' çağrısında bulundu.
Muharrem İnce, sosyal medya hesabından yaptığı son açıklamada, 'YSK'nın sisteminde sandıkların yüzde 37'si açıldı' dedi.
İnce'nin açıklamaları:
Sandık görevlisi arkadaşlarım; an itibariyle YSK’nın sisteminde sandıkların yüzde 37’si açılmış gözükmektedir. Televizyonlarda ise Anadolu Ajansı kaynaklı sandıkların yüzde 85’inin açıldığı yönünde haberler yapılmakta/sonuç açıklanmaktadır. Sandıkları terk etmeyin!