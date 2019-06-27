Muharrem Saygılı, Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini Erdal Onurhan’a devretti

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda, Bakanlar Kurulu kararıyla görev değişiklikleri yaşandı. Yeni Yönetim Kurulu şu şekilde oluştu; KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Onurhan, Asbaşkan Yusuf Avcıoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin Ademgil, Özgür Özerdem, Gürdal Çuvalcıoğlu, Esat Altay ve Ali Şefik.

Devir teslim öncesi açıklamada bulunan Muharrem Saygılı, Kurum’da ilk olarak 2013 – 2015 yılları arasında Yönetim Kurulu Üyesi olarak bulunduğunu belirtti. Saygılı, Kasım 2018’de As Başkan olarak tekrar KIB-TEK’de göreve başladığını, Şubat 2019’da ise Yönetim Kurulu Başkanı olarak göreve devam ettiğini söyleyerek bugün itibarı ile görevi devrettiğini ifade etti. Görev aldığı süreler boyunca KIB-TEK’in ve halkın menfaatlerini ön planda tuttuğunu belirten Saygılı, “görev aldığım süre boyunca bana görevlerimde yardımcı olan Kurum Müdürümüze, tüm Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşlarıma ve tüm Kurum çalışanlarına teşekkür ederim” dedi. Saygılı ayrıca görevi devralan Erdal Onurhan’a ve yeni Yönetim Kurulu üyelerine yeni görevlerinde başarılar diledi.

Yeni Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Onurhan

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Onurhan, Muharrem Saygılı’ya bugüne kadar Kurum için verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Onurhan, ayrıca KIB-TEK Yönetim Kurulu olarak görevde oldukları süre boyunca KIB-TEK’in ve Kıbrıs Türk toplumunun yararına bıkmadan, usanmadan çalışacaklarını belirtti. Onurhan, daha ucuz ve çevreye daha duyarlı elektrik enerjisinin öncelikli hedefleri olduğunu söyleyerek KIB-TEK’te önemli adımlar atılmasının zamanının geldiğini ifade etti.