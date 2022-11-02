Mühasebeci eşinin tasarrufundaki 74 bin Euro'luk şirket parasını çalarken suçüstü yakalandı

Rum polisinin dün Limasol’da yaşanan bir olayda, eşinin tasarrufundaki 74 bin Euro’yu çalan 47 yaşındaki bir adamı tutukladığı haber verildi.

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02/11/2022

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Mühasebeci eşinin tasarrufundaki 74 bin Euro'luk şirket parasını çalarken suçüstü yakalandı

Rum polisinin dün Limasol’da yaşanan bir olayda, eşinin tasarrufundaki 74 bin Euro’yu çalan 47 yaşındaki bir adamı tutukladığı haber verildi.

Limasol’un merkezinde bulunan bir restoran işletmeciliği şirketinde yardımcı muhasebeci olarak çalışan 43 yaşındaki kadının, yanındaki 74 bin Euro ile Pazartesi şirketten ayrıldığını ve yol üzerinde maskeli ve güneş gözlüklü bir şahsın saldırısına uğradığını yazan Haravgi gazetesi, şahsın kadını yere düşürüp paraları çalmasının ardından, etrafta bulunan vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Polisin olay yerine gelmesinin akabinde, adamın kadının kocası olduğunun anlaşıldığını kaydeden gazete, adamın polise, yaşadığı ekonomik zorluklar yüzünden böyle bir şey yaptığını ve eşinin bu olayla herhangi bir ilgisi olmadığını söylediğini aktardı.

Adamın dün Limasol Kaza Mahkemesine sevk edildiği ve 6 gün gözaltında kalmasına karar verildiği ifade edildi.

02/11/2022 12:14
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TAGS: muhasebe, hırsızlık, şirket, para
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