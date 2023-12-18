Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin 63. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin (KTMMOB) 63. kuruluş yıl dönümü, Lefkoşa’da The Elysium Park’ta düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Birlik’ten yapılan açıklamaya göre, resepsiyonda, meslekte 25. ve 50. yılını dolduran üyelere plaketleri takdim edildi, KTMMOB’nin geçmişine dair önceki genel başkanların bilgilerinin yer aldığı “Birlik-Te Değer” isimli kitabın tanıtımı yapıldı.

Birlikteliği ve mücadeleyi anlatan video gösterimi de yapılan KTMMOB 63. kuruluş yıl dönümü resepsiyonunda Birlik Genel Başkanı Tunç Adanır’ın açılış konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Kıbrıs Bilim ve Teknik Odası (ETEK) Başkanı Constanti Constantinos birer konuşma yaptı.

- KTMMOB’nin önceki dönem genel başkanlarına ve Yayın Kurulu’na kitap takdimi

Konuşmaların ardından KTMMOB Yayın Kurulu tarafından hazırlanan “Birlik-Te Değer” kitabının tanıtımı yapılarak, KTMMOB’nin önceki dönem genel başkanlarına ve hayatta olmayanların ailelerine kitap takdiminde bulunuldu.