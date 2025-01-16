Muhittin Dönmezsoy'un ölüm sebebi belirlendi!

Kalkanlı’da sakin Muhittin Dönmezsoy (E-52) dün kaldığı evde geçirdiği ani rahatsızlık sonucu yaşamı yitirdi.

Polis açıklamasına göre Dönmezsoy'un ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapıldı. Otopside ölüm nedeni “Stentli aterosklerotik ve hipertrofik kalp hastalığı” olarak belirlendi.

Muhittin Dönmezsoy'un ölümünün ardından doktor tarafından yapılan dış muayenesinde herhangi bir darp veya cebir izine rastlanmadığı da kaydedildi.