Muhittin Dönmezsoy'un ölüm sebebi belirlendi!

YAYIN TARİHİ:
ads ads ads
16/01/2025

Muhittin Dönmezsoy'un ölüm sebebi belirlendi!

 Kalkanlı’da sakin Muhittin Dönmezsoy (E-52) dün kaldığı evde geçirdiği ani rahatsızlık sonucu yaşamı yitirdi. 

Polis açıklamasına göre Dönmezsoy'un ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapıldı. Otopside ölüm nedeni “Stentli aterosklerotik ve hipertrofik kalp hastalığı” olarak belirlendi.  

Muhittin Dönmezsoy'un ölümünün ardından doktor tarafından yapılan dış muayenesinde herhangi bir darp veya cebir izine rastlanmadığı da kaydedildi. 

YAYIN TARİHİ:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad ad
TAGS: Muhittin Dönmezsoy, ölüm sebebi
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.