Muhittin'in 16 golü var sarı ve kırmızı kartı yok

AKSA Süper Lig'de ilk yarı sona ererken lider Mağusa Türk Gücü'nün takipçisi Cihangir'de Muhittin Tümbül'ün gol yükünü üstlenmesi dikkat çekiyor. Takımının kaydettiği 35 golün 16'sını rakip filelere gönderen 28 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon 11 gol atmıştı.

Sezona istikrarlı başlayan ve sürdüren, tüm maçlarda kadroda bulunan Muhittin, 16 golün 7'sini ayakla, 3'ünü kafayla ve 6'sını penaltıdan kaydetti.

2007 yılında Cihangir altyapısında forma giymeye başlayan golcü futbolcu Türkiye alt liglerinde 10 sezon forma giydi.

Altyapılarda belirli süre forma giydiği için Yerli Yabancı Statüde kadroda bulunma hakkına sahip olan Muhittin Tümbül 2021-2022 sezonunda Cihangir takımına katıldı.

Fair play yönü de alkış toplayan golcü isim sezonun ilk yarısnda tüm maçlarda kadroda bulunurken 15 maçta sarı ve kırmızı kart görmedi.

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30/12/2022 22:19