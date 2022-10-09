Mağusa'nın sevilen ismi Mührüze Kaşif, 100. yaşına merhaba dedi!

Mağusa’nın sevilen simalarından Mührüze Kaşif 100. yaşını kutladı.

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09/10/2022

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Mağusa'nın sevilen ismi Mührüze Kaşif, 100. yaşına merhaba dedi!

Mağusa’nın sevilen simalarından Mührüze Kaşif 100. yaşını kutladı.

Çocukları, torunları ve ailesinin düzenlediği sürpriz doğum günü partisiyle 100. yaşına merhaba diyen Mührüze Kaşif, doğum günü pastasının üzerindeki mumları üflerken herkese sağlıklı uzun ömürler diledi.

Duygulu anların yaşandığı sürpriz doğum günü partisinde bol bol eski anılar yad edildi.

09/10/2022 12:42
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TAGS: Mağusa, Mührüze Kaşif, 100. yaş, kutlama,
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