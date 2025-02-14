Muhtaç ve Yoksul Maaşı Alanların Sayısı Artıyor

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KKTC Maliye Bakanlığı’nın Ağustos 2024 verilerine göre, yoksulluk maaşı alanların sayısı 4 bin 239 kişiyle, ülke tarihinin en yüksek noktasına ulaştı. Ülkede ciddi şekilde bozulan ekonominin, “yoksulluğu ve muhtaçlığı” giderek artırdığı iddia ediliyor. Resmi rakamlar da bu iddiaları doğrular nitelikte.

Maliye Bakanlığı’nın kamudan maaş alanları gösteren verilerine göre, Aralık 2017’de 3 bin 687 olan “Muhtaç ve Yoksulluk” maaşı ödenen kişi sayısı Haziran 2019’da 3 bin 524’e kadar geriledi ve son 7 yılın en düşük rakamı olarak kayıtlara geçti.

Ancak, “Muhtaç ve Yoksulluk” maaşına ihtiyacı olan vatandaş sayısının 2020’li yıllarda hızla yükseldiği dikkati çekerken, Haziran 2019-Ağustos 2024 arasında yoksulluk maaşı bağlanan kişi sayısının %20.3 oranında arttığı görülüyor.

DESTEK VERİLENLER 10 BİNİ GEÇTİ

Resmi verilere göre, Haziran 2019-Ağustos 2024 arasındaki 82 aylık dönemde “Destek verilenler” toplamı %16.6 oranında artarak 10 bin 468’e çıktı.

Bu yükselişin ana kaynağı ise yoksulluk maaşı alanların sayısındaki artış. Ancak, bu artışlar, devletin kasasından çok fazla para çıkmasına da neden oluyor.

Ağustos 2024 itibarıyla Maliye’nin kasasından “Destek verilenler” için 204 milyon TL harcandığı saptandı. Bu miktar maaş başına 19 bin 487 TL’ye karşılık geliyor.

Ekonomistler, yoksullukta hızlanan artışın hem sosyal patlama tehlikesi içerdiğini hem de çeşitlenen suçların artışını körüklediğini vurguluyor.

Sendikal çevreler ise, son dönemlerde yoksul ve muhtaç sayısında “alarm” verici artışlar olduğu iddiasını savunurken, sadece maaş politikalarıyla sorunların çözülemeyeceğine de işaret ediyor. UBP’nin önce HP ardından DP ve YDP ile kurduğu koalisyon hükümetleri döneminde yoksulluk maaşı alanların sayısının sürekli arttığı da ilginç bir veri olarak dikkati çekiyor.