Muhtar Nevzat Akçagil isyan etti!

Görneç Muhtarı Nevzat Akçagil sosyal medya hesabından hükümeti eleştirdi. Akçagil, döneminde Görneç gençlerine verilen kırsal kesim arazilerinin düzenlemesinin yapılmadığını belirterek “Cak, cek, mış, miş'lerden usandık.!” dedi. Görneç Muhtarı Nevzat Akçagil ve bir grup vatandaş kırsal kesim arazilerini düzenledi. Akçagil bu durumu sosyal medya hesabı üzerinden şöyle belirtti: Cak, cek, mış, miş'lerden usandık.! Hep palavra hep guru sıkı. Yani hep yalan. Sonrada bu ülkede siyasete, siyasetçiye güven ve itibar kalmadı diyeceksiniz. Kalmaz tabii. Hani bu işler devlet eli ile olacaktı hani vatandaş mağdur edilmeyecekti. Devletin bir kepçesini bile aylardır köyde bulunan kırsal kesim arsalarının düzeltilmesi-düzenlenmesi için gönderemeyen hükümet yetkilileri maalesef bir kez daha bilerek sınıfta kalmıştır. Bu ülkede bu topraklarda var olmak, aile kurmak gelecek kurabilmek, temellerini gelecek nesillere aktarmak için inatla var olacaktır. Uzun lafın kısası, mağdur olan bu gençler çözüm üreten yine bu insanlar yetkililerin yapmadığı-yapamadığı işi vatandaş kendi imkanları ile yaptı. Peki hükümet nerede...?